РИАМО - 16 окт. С момента запуска сервиса оплаты проезда Face Pay в столичном метрополитене к нему присоединились 22 тыс. пассажиров, сообщает пресс-служба московского Дептранса.

Систему запустили в городской подземке 15 октября.

«Пилот показал, что многие горожане готовы к инновационным технологиям, и мы ожидали, что спрос на сервис будет. Но первый день открытого запуска Face Pay превзошел все наши прогнозы. По задаче мэра Москвы мы и дальше продолжим внедрять и развивать бесконтактные способы оплаты проезда, чтобы пассажиры могли выбрать наиболее удобный для себя», - сказал заммэра столицы, глава Дептранса Максим Ликсутов.

Он уточнил, что Москва стала первым в мире мегаполисом, где система распознавания лиц для оплаты проезда внедрена настолько масштабно.

За 15 октября больше всего пассажиров воспользовались сервисом Face Pay на станциях «Выставочная», «Комсомольская», «Деловой центр», «Бауманская», «Проспект Мира».

Для оплаты поездок в подземке по Face Pay пассажиру нужно привязать к сервису банковскую карту, «Тройку» и свою фотографию. Для корректной работы снимок лица должен быть анфас, также обязательно при хорошем освещении.

Систему Face Pay планируют внедрить на МЦК в 2022 году>>