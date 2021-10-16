РИАМО - 16 окт. В Московской области наблюдается снижение смертности Covid-пациентов, также коллективный иммунитет населения в регионе составляет 64%, сообщила вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова.

«Данные коллективного иммунитета в Подмосковье составляют 64%. Эти показатели характеризуют напряженность эпидемиологической ситуации в Московской области, в данном случае и влияние показателей на смертность», — сказала Голикова в эфире телеканала «Россия 24».

Она отметила, что показатели смертности от Covid-19 в Подмосковье снижаются. По ее мнению, вакцинация населения помогает преодолеть негативный тренд по убыли населения от инфекции.

За прошедшие сутки в стране умерли 1002 пациента, у которых диагностировали коронавирус, - это рекорд за все время пандемии. В Московской области за сутки скончались 6 человек.​

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