РИАМО - 16 окт. Российский лидер Владимир Путин оценил мировые победы отечественных теннисистов, он подчеркнул, что Москва в рамках Кубка Кремля снова может показать себя в качестве столицы мирового тенниса, что сообщает «МИР 24».

Он направил приветствие участникам XXXI турнира «ВТБ Кубок Кремля», который проходит в столице.

Путин выразил мнение, что многие любители тенниса имеют замечательную возможность видеть выступления лучших спортсменов мира лично.

«Мы по праву гордимся достижениями российских теннисистов – победителей и призеров самых престижных международных соревнований», – заявил президент.

Он отметил успехи российских теннисистов на итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в прошлом году, на Олимпийских играх в Токио, назвав их отличными.

Также он высказал уверенность в том, что турнир будет успешным, станет большим праздничным событием в международной спортивной жизни.