РИАМО - 16 окт. Актер и режиссер Борис Ташкентский умер на 85-м году жизни, он работал в московском театре «Ромэн», а также известен зрителям по фильму «Будулай, которого не ждут». Об этом сообщает Nation News.

Причину смерти в театре не сообщили. Дату и место похорон артиста назовут позднее.

В театр «Ромэн» Ташкентский пришел в 1960 году. На сцене театра актер сыграл свыше 150 ролей. Также он снялся более чем в 10 кинофильмах. Зрителю Ташкентский известен по фильмам «Будулай, которого не ждут», «Мой остров синий», «Верный друг Санчо».

Кроме того, он занимался постановкой спектаклей. В 2001 году указом президента РФ актер был награжден орденом Дружбы.