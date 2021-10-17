РИАМО - 17 окт. Перевозчики подготовили к зиме свыше половины поездов, которые обслуживают Московский транспортный узел, сообщили РИАМО в пресс-службе столичного Дептранса.

При проведении работ в поездах переводят на зимний режим системы вентиляции и климат-контроля, запасают смазку в депо, проверяют исправность систем обогрева лобовых стекол, оценивают состояние уплотнителей на окнах и дверях в вагонах.

Также специалисты запасаются антиоблединительной смазкой для токоприемников. А еще в рамках подготовки к зиме проходят дополнительные инструктажи с персоналом Московского транспортного узла.

Заммэра столицы, глава городского Дептранса Максим Ликсутов отметил, что каждый год власти Москвы поручают ЦППК, МТППК и «Аэроэкспрессу» проводить обязательный осенний осмотр подвижного состава.

«В этом году его пройдут более 550 поездов. Качество пассажирских перевозок в Москве всегда на особом контроле у мэра Москвы, а в особенности в зимнее время. И на сегодня большая часть поездов Московского транспортного узла готова к работе в любую погоду», — добавил Ликсутов.​