РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 окт. Певица Ава Лаврова и музыканты одноименной группы из Подольска 28 октября в столичном НИИДАР покажут музыкально-пластический спектакль «Мистерия любви», для него была написана новая песня «Просто так звоню тебе», сообщила певица.

Музыкально-пластическое действие будет проходить в полумраке и полутонах. В спектакле рассказывается о яркой вспышке страсти в настоящем моменте, без прошлого и будущего. Звучит живая музыка, гипнотическая и завораживающая, ее сила все побеждает и всех примиряет.

«В глубокой древности адепты мистерий проходили ряд испытаний, символизирующих смерть и последующее воскрешение из мертвых. Героиня нашей мистерии, подобно древним адептам, готова пройти все круги любовного ада, чтобы умереть и возродиться спасительными силами искусства, возродиться в новой любви. Наш спектакль наполнен символами и знаками, и в то же время он легкий и чувственный», - сказала Лаврова.

Она отметила, что спектакль - живой организм, поэтому каждый раз что-то меняется во время подготовки.

На днях она поняла, что одна из песен не встраивается в смысловую канву, поэтому специально сочинила новую «Просто так звоню тебе». Песня получилась трагическая и проникновенная.

Мистерия - это 1,5 часа глубокой и чувственной музыки. В ней песни Лавровой станут лестницей, по которой зрители будут восходить и нисходить вслед за героями.

Спектакль пройдет 28 октября в 19:30 в арт-пространстве в НИИДАР по адресу: 1-я улица Бухвостова, 12/11, к. 15.

Из-за ограничений по коронавирусу билеты нужно бронировать заранее https://avalavrova.qtickets.ru/.