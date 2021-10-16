РИАМО - 16 окт. В столице до конца 2021 года планируют достроить 9 станций метрополитена, до конца 2024 года в планах городских властей — 35 станций, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В течение оставшихся месяцев этого года в столице планируется завершить строительство 17,5 км линий метро и 9 станций, а также закончить реконструкцию станции «Каховская». В последующие 3 года предполагается построить еще 58,5 км линий и 25 станций», — отметил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

В приоритете у города - создание Большой кольцевой линии (БКЛ) подземки.

Бочкарев уточнил, что идет и создание Троицкой ветки метро, продление существующей Калининско-Солнцевской линии до аэропорта Внуково, Сокольнической — до станции «Потапово», а Люблинско-Дмитровской линии — до поселка Северный.



«Кроме того, мы начнем строительство новых Рублево-Архангельской и Бирюлевской веток метро, а также участка продления Арбатско-Покровской линии в Гольяново», — сказал заммэра.

Планы по строительству метро до 2027 года>>