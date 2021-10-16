РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 окт. В Подольске завершился первый тур сезона чемпионата округа по игре «Что? Где? Когда?», больше всех баллов набрали команды из климовской школы №1 и молодежного центра «Ровесник», сообщил Молодежный медиацентр округа.

На первый интеллектуальный турнир сезона игры «Что? Где? Когда?» 15 октября в молодежном центре «Ровесник» собирались 9 команд. Участники представляли подольские школы и учреждения по работе с молодежью.

Чемпионат продлится до апреля и будет состоять из 6туров и финальной игры. Каждый тур может стать решающим.