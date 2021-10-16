РИАМО - 16 окт. У дома 15 по Открытому шоссе в столице трамвай частично сошел с рельсов после столкновения с автомобилем, сообщает пресс-служба московского Дептранса.

Речь идет о маршруте №36. В результате произошедшего вторая тележка вагона сошла с рельсов. В аварии никто не пострадал.

По предварительным данным, водитель автомобиля при повороте не убедился в безопасности маневра и врезался в трамвай.

Подробности произошедшего устанавливают сотрудники ГИБДД.

На Открытом шоссе задерживаются трамваи №13 и 36. Их маршруты временно изменены.

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