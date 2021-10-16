РИАМО - 16 окт. Скоро начнется реставрация Центрального телеграфа – легендарного здания в центре столицы. Внешне он будет выглядеть так же, как в начале своей истории – в 1927 году, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он отметил, что несмотря на то, что технологии ушли в прошлое, здание займет важное место в жизни города.

«Там откроются общественные пространства, будет кипеть деловая жизнь. А москвичи снова будут назначать встречу под глобусом», – написал Собянин на своей странице во «ВКонтакте».

Центральный телеграф в Москве – это первое здание советской эпохи на Тверской улице. Его автор – архитектор Киевского вокзала Иван Рерберг. Он построил здание в стиле рациональный модерн, используя железобетонные конструкции.

В 21 веке вместо машинисток, телетайпов и аппаратов Морзе, которые заняли свое место в музее Центрального телеграфа, в историческом здании на Тверской, 7 разместился творческий коворкинг Di Telegraph, где проводятся конференции и маркеты, а также магазины, клубы, кафе и т. д. Часть помещений по-прежнему занимает министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Сегодня на телеграфе также оказывают услуги документальной электросвязи для компаний, этим пользуются для того, чтобы обеспечить юридическую значимость сообщений и документов. Кроме того, Центральный телеграф является оператором фиксированной телефонной связи по Москве и Подмосковью, цифрового ТВ и высокоскоростного доступа в интернет.