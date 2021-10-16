РИАМО (МЫТИЩИ) - 16 окт. В субботу в МЦ «Импульс» Мытищ прошел молодежный образовательный форум «Мануфактура PRO 2.0», передает корреспондент «РИАМО в Мытищах».

«Мануфактура PRO 2.0» - это конкурс проектов среди молодежи. На первой организационной встрече состоялось знакомство ребят с проектной деятельностью и наставниками.

«В этом году на форум зарегистрировалось 45 человек, у которых есть идеи, а мы поможем им с реализацией. Мы помогаем ребятам не просто проработать идею, но и реализовать ее, поддерживая таким образом проектную деятельность на территории Мытищ», - сказала начальник отдела по работе с молодежью МЦ «Импульс» Светлана Третьякова.

Всего существует 5 направлений, в которых ребята смогли представить свои идеи: «Волонтерство», «Патриотика», «Семьи», «Творчество», «Медиа». Каждой группе дается наставник, который работает с участниками 2 недели над их проектами. 30 октября на территории молодежного центра «Импульс» пройдет защита этих проектов.

«Победители получат призы и будут зачислены в кадровый резерв МЦ. С 18 лет они смогут начать здесь работать. Прошлогодний дизайнерский проект, который победил, реализован на территории МЦ «Импульс». Бренд молодежного центра разработала Сабина Исьянова и теперь она работает у нас дизайнером-художником», - отметила Третьякова.