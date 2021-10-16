РИАМО - 16 окт. В Московской области коллективный иммунитет от коронавируса достиг 64%, в столице он составляет 61%, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Уровень коллективного иммунитета в России оценивается в 45%.

За сутки в Подмосковье выявили 2403 новых случая Covid-19. В Москве выявлено 6 545 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки в России умерли 1 002 Covid-пациента - это рекорд за все время пандемии, всего в стране скончались 222 315 человек.

Сделать прививку от коронавируса можно бесплатно в одном из пунктов вакцинации Подмосковья. В регионе 80% работников сферы услуг обязали вакцинироваться.

Ранее счетчик вакцинации от коронавируса запустили на портале стопкоронавирус.рф. С помощью тепловой карты любой россиянин может оценить, насколько напряженной является ситуация по коронавирусу в его регионе.

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