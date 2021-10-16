РИАМО - 16 окт. Сотрудники ОМОН Главного управления Росгвардии по столице оказали помощь 39-летнему гражданину, у которого случился эпилептический припадок, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по городу Москве.

Упавшего на асфальт мужчину росгвардейцы увидели во время несения службы по охране правопорядка в районе стадиона «ВТБ Арена Динамо».

Вызвав скорую помощь, сотрудники приняли первоочередные меры к предотвращению необратимых последствий приступа, после чего перевязали рану на голове, полученную гражданином при падении.

В дальнейшем он был госпитализирован.