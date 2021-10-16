РИАМО - 16 окт. Комитетом по конкурентной политике Московской области совместно с администрациями городских округов проводятся торги по аренде и продаже объектов, находящихся в государственной или муниципальной собственности, сообщили РИАМО в пресс-службе комитета.

В настоящий момент на аукционы выставлено 517 земельных участков общей площадью 795 га, предназначенных для различных видов целевого использования. Общая сумма начальной цены лотов составляет 244 млн руб.

88 аукционов объявлено на право аренды и продажи объектов нежилого фонда. Из них 37 объектов предназначены для аренды, а 51 - для продажи.

Также объявлена конкурентная процедура на право пользования участком недр.

С информацией о выставленных объектах на торги можно ознакомиться на портале ЕАСУЗ.