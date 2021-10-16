РИАМО - 16 окт. Экипаж Международной космической станции проснулся ночью из-за сработавшей сирены, случился сбой в системе управления российского модуля «Звезда», сообщает Газета.ru.

Космонавты сообщили об этом во время переговоров с Землей, трансляция велась американским агентством NASA.

«У нас сейчас сработало оповещение. <…> Через секунду снялось. Но была сирена по станции», — сказал космонавт Антон Шкаплеров.

Ранее на МКС произошел сбой, из-за которого она перестала ориентироваться в пространстве.