РИАМО - 16 окт. В столице более 180 га будущего парка «Яуза» благоустроили за последние 5 лет, он появится на месте разрозненных и запущенных территорий, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

Парк продлится от МКАД до Ростокинского акведука и составит более 16 км. Осенью этого года завершили основные работы на 2 участках поймы реки Чермянки – правого притока Яузы – территориях от улицы Мусоргского до проезда Дежнева и от проезда Дежнева до улицы Молодцова.

В 2016 году был наведен порядок на территории поймы реки Яузы вдоль Чукотского проезда, а в 2017-м обновили сквер вдоль Тенистого проезда в районе Свиблово и парк спорта «Яуза», благоустроили сквер у Лазоревого проезда и «Сад будущего» на месте усадьбы Леоново XVII века.

В 2019 году провели работы вдоль улицы Заповедной. Реконструировали крупнейший в столице амфитеатр – эстрадную площадку «Певческое поле», привели в порядок пруд, проложили экотропу со смотровыми площадками.

За 10 лет в Москве благоустроили 886 парковых территорий общей площадью более 19,5 тыс. га.