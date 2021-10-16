РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 окт. Более 70 добровольцев проекта «Волонтеры переписи» задействованы на участках МФЦ в городском округе Подольск, сообщает комитет по делам молодежи администрации округа.
Волонтеры ежедневно информируют горожан в нескольких пунктах МФЦ о проведении Всероссийской переписи населения, ее целях, а также о возможности принять в ней участие.
На каждой точке с волонтерами находится переписчик. Также выделен отдельный компьютер, где любой желающий может самостоятельно заполнить электронную анкету. В таком случае волонтеры могут оказать техническую помощь.
Всего в Подольске подобрали переписной персонал в количестве 654 человек, 108 контролеров, 4 инструкторов в МФЦ и 4 уполномоченных на проведение переписи. За каждым переписчиком определен участок, всего их 108.
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