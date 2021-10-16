РИАМО - 16 окт. В Москве минувшая ночь оказалась самой теплой в текущем октябре. Минимальная температура на метеостанции ВДНХ составила плюс 6,9 градуса, сообщается на сайте «Метеоновости».

Такая теплая погода связана с приходом в столицу циклонов. Именно они ранее прервали череду заморозков в ночное время. Благодаря циклонам температура повысилась, но начались дожди.

Влияние циклонов сохраняется и в субботу. В ночные часы московское небо было надежно прикрыто облаками, а с юго-западными ветрами поступал относительно теплый воздух южных широт.

А вот в первой декаде месяца дождей не было, но температура по ночам достигала отрицательных значений. Первые заморозки отметили в Москве в ночь на 7 октября, температура понизилась до минус 0,4 градуса. Они сохранялись и в последующие дни. Самая низкая температура, минус 1,4 градуса, зафиксирована на ВДНХ 9 октября.

В итоге первая декада месяца оказалась на градус ниже нормы.

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