РИАМО - 16 окт. На портале стопкоронавирус.рф появился счетчик вакцинации от коронавирусной инфекции и тепловая карта ситуации с Covid-19 в российских регионах, сообщается на портале.

«Начиная с сегодняшнего дня на информационном ресурсе стопкоронавирус.рф будут публиковаться 2 блока данных. Это данные о вакцинации населения и достижении коллективного иммунитета, а также тепловая карта по эпидемиологической ситуации, как в целом по Российской Федерации, так и в регионах», – отметил вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Она добавила, что данные о вакцинации в стране и тепловая карта будут меняться каждую неделю.

Вице-премьер уточнила, что данные о сделанных прививках включают 2 графы: «Вакцинация первым компонентом» и «Полностью законченная вакцинация». Кроме того, появился показатель по коллективному иммунитету как для всей страны, так и по регионам.

«Сведения от регионов по вакцинации через информационную систему Минздрава России поступают в координационный центр правительства России, а затем на наш портал», – пояснила гендиректор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

Она отметила, при выборе региона на интерактивной карте на портале можно посмотреть все данные по нему. Так, для каждого региона указаны вакцинация, действующие ограничения, оперативные данные по Covid-19.

С помощью тепловой карты любой россиянин может оценить, насколько напряженной является ситуация по коронавирусу в его регионе.

«А также, если он (россиянин – ред.) принимает решение о путешествии или о передвижении в другие регионы страны, сможет увидеть, как развивается эпидемиологическая ситуация в регионе путешествия», – подчеркнула Голикова.

Красным цветом регион окрашивают, если в нем свыше 150 выявленных случаев инфицирования на 100 тыс. населения или низкий уровень охвата тестированием. Зеленый цвет означает, что уровень заболеваемости ниже 30 случаев на 100 тыс. населения, а также достигнуты остальные 4 критерия стабилизации ситуации с инфекцией.

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