РИАМО - 16 окт. Жителей Подмосковья и туристов пригласили провести предстоящие ноябрьские праздники в регионе. Специально для осеннего отдыха подготовлены 5 маршрутов, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

В этом году ноябрьские праздники продлятся 4 дня – с 4 по 7 ноября, выходные будут и у родителей, и у школьников. Путешествия по Московской области будут увлекательными и познавательными для детей и взрослых. Везде созданы условия, чтобы в Подмосковье можно было с комфортом остаться на несколько дней.

В первый день на маршруте Сергиев Посад – Дмитров можно посетить Троице-Сергиеву лавру, побывать в этнопарке «Кочевник». На второй день в Дмитровском округе предлагают покормить альпака на ферме «Российские альпаки» и полетать на воздушном шаре в аэроклубе «Аэровальс».

На маршруте Серпухов – Чехов в первый день туристам предлагают посмотреть на бизонов и зубров в Приокско-Террасном заповеднике, а на второй день поиграть с альпака на мини-ферме «Пронино» в Чехове и отдохнуть на свежем воздухе в агротуристическом комплексе «Дикие белки».

Туристам в первый день на маршруте Руза – Можайск предлагают покататься на собачьих упряжках в хаски-деревне «Рузская Аляска» и погладить оленей на ферме «Северный олень», во второй день пожить в домике хоббита в «Хоббитлэнде», посетить кремль и Ново-Никольский собор в Можайске, а после прогулки на свежем воздухе рекомендуется зайти в уютные бани на экоранчо «Алексеевка».

В первый день маршрута Коломна – Зарайск туристы могут увидеть знаменитые калачи в коломенском музее «Калачная», посетить мастер-класс по изготовлению традиционного лакомства в «Музее коломенской пастилы». В «Экодеревушке» можно покормить крокодила и отведать французских улиток, а на обед отправиться в литературное кафе «Лажечников».

На второй день в Зарайском кремле советуют посмотреть на уникальную фигурку бизона, сходить на мастер-класс по приготовлению зарайской коврижки, с Водонапорной башни полюбоваться видами города. В конном клубе «Ангел» можно совершить верховую прогулку.

Пятый маршрут Истра – Волоколамск: в первый день туристам советуют посетить выставки музейно-выставочного комплекса «Новый Иерусалим» в Истре. На сыроварне Олега Сироты посмотреть, как делается настоящий сыр, попробовать и купить домашние продукты.

На второй день в Волоколамске можно покормить животных с рук на ферме «Львово», насладиться стариной и полюбоваться ансамблем Волоколамского кремля.

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