РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 окт. В Подольск к Ледовому дворцу «Витязь» на гастроли приехал Московский цирк Никулина с шоу Владимира Дерябкина «В полете», сообщается на сайте цирка.

Цирк пробудет в Подольске до 31 октября. Представления пройдут 16 и 17 октября в 17:00, 22 октября в 18:30.

В программе: экстремальный полет стрелы одновременно из нескольких арбалетов в яблочко, южноамериканские морские котики, собаки на скейтбордах, воздушное кольцо, жонглер с бильярдным столом, игра с хула-хупами. А также ирландское шоу, пируэты, рондаты, колонна из людей на скакалках.

Зрителей ждут головокружительные трюки, ломающие законы гравитации на красной дорожке. За громкий смех в зале возьмется лауреат международных фестивалей соло-клоун Дмитрий Шиндров.

Вход в цирк исключительно в масках. Бесплатные билеты детям до 3 лет, в vip-зону - до 4 лет по документу, подтверждающему возраст ребенка. До 14 лет вход без взрослых-сопровождающих запрещен.

Цирк расположен у Ледового дворца «Витязь» на улице Кирова, 63А. Билеты можно приобрести в кассе и на сайте цирка.