РИАМО - 16 окт. Пришло время автомобилистам Московского региона менять летние шины на зимние на своих машинах, так как понижение температуры до минус 3 - плюс 2 градусов в ночные часы на территории региона сделает дорогу скользкой, сообщается на сайте «Метеовести».

В середине следующей недели уже возможен первый снег. Даже с учетом того, что он растает, температура днем не поднимется выше плюс 7 градусов, а по ночам будут заморозки.

Поэтому автолюбителям рекомендуют не дожидаясь ажиотажа отправится в шиномонтажные мастерские в ближайшие дни.

Вслед за волной холода в регион придет атлантическое тепло, и во второй половине недели температура повысится до плюс 8-13 градусов. Но это будет последний осенний всплеск тепла, а в воскресенье начнется очередное похолодание, которое опустит средний температурный фон ниже рекомендованных для смены шин значений в плюс 5-7 градусов.

И если первый снег и ближайшую волну холода еще можно перетерпеть, то после следующего воскресенья абсолютно точно ездить на летней резине по дорогам региона станет небезопасно.

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