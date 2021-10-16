РИАМО - 16 окт. Для пользователей инвестиционного портала Московской области стала доступна вкладка «Земельно-имущественные торги», сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

В структуре вкладки создана интерактивная кнопка «Найти объект». Она переадресовывает на Портал ЕАСУЗ в раздел «Торги». Еще одна полезная кнопка — «Как участвовать в торгах» — расскажет о всех аспектах участия в земельно-имущественных торгах в Московской области.

Земельно-имущественные торги в Подмосковье проводит комитет по конкурентной политике Московской области/ГКУ «Региональный центр торгов». С каждым годом торги в Подмосковье становятся доступнее, а новый раздел о земельно-имущественных торгах на Инвестпортале поможет проинформировать еще больше бизнес-сообществ о преимуществах участия в них.

Более подробную информацию об объектах недвижимости, выставленных на торги в Московской области, можно найти на портале ЕАСУЗ.