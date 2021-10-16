РИАМО - 16 окт. После смерти собственника регистрация транспортного средства прекращается, в связи с этим автомобиль необходимо перерегистрировать после оформления права собственности на него, сообщается на сайте «МВД Медиа».

По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, ГИБДД проводит системную работу по выявлению транспортных средств, регистрация которых прекращена в связи со смертью собственника. Только в Москве за 9 месяцев 2021 года сотрудники ДПС пресекли передвижение более 1,1 тыс. таких автомобилей.

Волк подчеркнула, что за данное правонарушение водителей привлекли к административной ответственности, а государственные регистрационные знаки и свидетельства о регистрации изъяли для утилизации.

«МВД России напоминает, что после смерти собственника регистрация транспортного средства прекращается. Автомобилем можно будет пользоваться только после оформления права собственности и перерегистрации в подразделении Госавтоинспекции на нового собственника», – отметила официальный представитель МВД РФ.

Она добавила, что для перерегистрации следует предоставить машину, свидетельство о праве на наследство, а еще полис ОСАГО, оформленный на человека, который ставит авто на учет.