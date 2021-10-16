РИАМО - 16 окт. Готовность нового участка Калининско-Солнцевской ветки столичного метрополитена оценивается в 37%, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Строительная готовность нового участка «желтой» ветки составляет почти 40%, монолитные конструкции станции «Пыхтино» выполнены на 58%, продолжается укладка монолита на станции «Внуково», где параллельно с началом возведения основных конструкций завершается вынос из зоны строительства сетей связи», – уточнил заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что перегонные тоннели, расположенные между станциями «Пыхтино» и «Рассказовка», уже пройдены на 60%.

«Завершить строительство обеих станций планируется в 2023 году», – отметил Бочкарев.

Как уточнил гендиректор АО «Мосинжпроект» (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства новых линий и станций подземки) Юрий Кравцов, 6-метровый тоннелепроходческий комплекс «Роза» прошел 1469 м левого перегонного тоннеля между «Пыхтино» и «Рассказовкой», а щит «Наталья» – 1110 м правого тоннеля. Длина перегона между возводимыми станциями подземки – свыше 2 км.

«В настоящее время завершается строительство метромоста через реку Ликову между станциями «Внуково» и «Пыхтино». Осталось выполнить комплекс работ по монтажу металлоконструкций покрытия и декоративных элементов», – сказал Кравцов.

Ввод нового участка «желтой» линии позволит улучшить транспортную инфраструктуру новой Москвы, а Внуково станет первым аэропортом страны с «собственной» станцией подземки.

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