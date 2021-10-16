РИАМО - 16 окт. В Подмосковье еще 1558 человек победили коронавирус, всего в области после инфекции выздоровели 412 225 пациентов, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
За сутки в регионе выявили 2403 новых случая Covid-19, за все время пандемии - 477 525 случаев.
Жителям Московской области советуют при любых симптомах простудных заболеваний оставаться дома и вызвать доктора.
Задать вопросы по коронавирусу жители региона могут по телефону горячей линии «122», также работает тематический сайт.
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