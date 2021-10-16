РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 окт. В Подольске разыскивают 11-летнюю девочку, которая пропала 3 дня назад, сообщается в группе «УМВД России по г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Полицейские УМВД России по Подольску разыскивают Елизавету Смирнову 2010 г. р., которая 13 октября в 10:20 уехала из дома на ул. Строительной со своим отцом, уклоняющимся от явки к следователю УМВД, в поликлинику в Москве и до настоящего времени не вернулась. Ранее из дома не уходила.

На вид ей 12-13 лет, рост 162 см, среднего телосложения, волосы русые до поясницы, глаза серо-зеленые.

Была одета в серую толстовку, розовую жилетку с капюшоном, синие джинсы, черные сапоги.

Лиц, располагающих информацией о девочке, просят обращаться по телефонам дежурной части 4-го отдела полиции: 8(496)752-71-00 или дежурной части УМВД России по Подольску: 8(496)763-02-63, а также по номеру 112.