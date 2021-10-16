РИАМО - 16 окт. Каждый день больше 4 тыс. сотрудников столичной подземки убирают и дезинфицируют платформы станций, вестибюли и подуличные переходы, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Речь идет примерно об 1 млн кв. м территории.

Днем раз в 2 часа проходит дезинфекция поверхности, с которыми соприкасаются чаще всего. Это ручки дверей, кассовые зоны, турникеты, поручни эскалаторов, автоматы по продаже билетов. Также проводят поддерживающую уборку.

Ночью дезинфицируют станции тепловыми распылителями. Так начали делать в прошлом году из-за пандемии.

Также сотрудники метро по ночам обрабатывают поверхности полимерным антисептиком с длительным действием, проводят комплексную уборку.

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