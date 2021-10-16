РИАМО - 16 окт. В столице ветер усилился порывами до 11,7 м/с, температура в городе сейчас плюс 10,4 градуса, следует из данных на сайте Гидрометцентра РФ.

Порывы ветра в субботу в мегаполисе могут достигать 15 м/с.

К вечеру в столице прогнозируют небольшой дождь, местами умеренный. В городе будет облачно, температура поднимется до плюс 11 градусов.

В ночь на 17 октября ветер утихнет до 5-10 м/с. Температура будет плюс 3-5 градусов.

Всего 4 по‑настоящему ясных дня: каким будет октябрь в Московском регионе>>