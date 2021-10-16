РИАМО - 16 окт. Опубликована закупка на выполнение работ по строительству общеобразовательной школы на 1,1 тыс. мест в городском округе Шатура, сообщила председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении запроса предложений в электронной форме на выполнение работ по строительству объекта: «Общеобразовательная школа на 1100 мест» по адресу: Московская область, г. Шатура, мкрн 5, вл. 16».

Строительство объекта осуществляется в рамках государственной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и финансируется за счет средств бюджета Московской области и бюджета городского округа Шатура.

Завершить создание объекта планируется в 2023 году.