РИАМО - 16 окт. Опубликована закупка на выполнение работ по изготовлению и установке стелы «Город трудовой доблести» в городском округе Коломна, завершить создание объекта планируется в 2021 году, сообщила председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

В мае 2021 года президент РФ Владимир Путин присвоил почетное звание «Город трудовой доблести» подмосковной Коломне. Звание присваивается за значительный вклад жителей городов страны в достижение Победы в Великой Отечественной войне. В годы ВОВ заводы Коломны в сжатые сроки были переведены на выпуск военной продукции. На них героически трудились рабочие.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении электронного аукциона на выполнение работ по изготовлению и установке стелы «Город трудовой доблести» в Коломне.

Создание объекта осуществляется в рамках муниципальной программы «Комфортная городская среда» и финансируется за счет средств бюджета городского округа.