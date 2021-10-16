РИАМО - 16 окт. В Подмосковье и столице на предстоящей неделе прогнозируются перепады атмосферного давления, сообщили РИАМО в центре погоды «Фобос».

Как уточняется на сайте Гидрометцетра России, до 20 октября атмосферное давление будет подниматься. В итоге барометры остановятся на отметке 752 мм рт. ст.

Затем за 2 дня давление упадет до 733 мм рт. ст.

Всю неделю в регионе прогнозируют осадки, а 19 и 20 октября ожидается мокрый снег. Снежный покров пока не будет формироваться, весь выпавший снег растает.

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