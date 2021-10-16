РИАМО - 16 окт. На YouTube-канале СК РФ разместили видео задержания троих молодых людей, которых обвиняют в хулиганстве на Таганско-Краснопресненской линии столичной подземки.

На видео видно, как молодых людей ведут в сопровождении полицейских.

12 октября в вагоне поезда между станциями метро «Волгоградский проспект» и «Текстильщики» произошла ссора между несколькими приезжими и другими пассажирами. Пристававших к девушке мужчин высадили из состава неравнодушные пассажиры.

Кузьминским районным судом трое мужчин были привлечены к административной ответственности за мелкое хулиганство. Мужчины выражали явное неуважение к обществу, которое сопровождали нецензурной бранью, а также насилием к пассажирам метро.

15 октября следователи возбудили в отношении задержанных уголовное дело по статье «Хулиганство».