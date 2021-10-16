РИАМО - 16 окт. В Московской области за минувшие сутки подтвердили 2403 новых случая коронавируса, всего в регионе выявили 477 525 случаев инфекции, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За сутки в Подмосковье умерли 6 Covid-пациентов, всего за пандемию в области скончались 8335 человек.

С начала пандемии в регионе сделали около 11,7 млн ПЦР-исследований на коронавирусную инфекцию. Тест проводится на бесплатной основе, если у человека есть симптомы простуды.

Сделать прививку от коронавируса можно бесплатно в одном из пунктов вакцинации Подмосковья. В регионе 80% работников сферы услуг обязали вакцинироваться.

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