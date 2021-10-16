РИАМО - 16 окт. Полицейские задержали приезжего рецидивиста за разбойное нападение на сетевой магазин в Серпухове, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

В дежурную часть МУ МВД обратилась женщина 1988 г. р. с заявлением о том, что 15 октября в 13:00 в один из сетевых магазинов на ул. Чернышевского вошел неизвестный гражданин и, угрожая ей ножом, открыто похитил продукты питания. Сумма ущерба составила 3,7 тыс. рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление задержан ранее судимый житель Калужской области 1994 г. р.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ.