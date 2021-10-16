РИАМО - 16 окт. В субботу ближе к вечеру на территории Москвы пройдет дождь, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В столице днем — плюс 9-11, в Подмосковье — от 7 до 12 градусов. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 745 мм рт. ст.», — написал Тишковец в своем Instagram-аккаунте.

При этом ветер будет дуть юго-западный со скоростью 4,9 м/с.

Такая погода неблагоприятна для метеочувствительных людей, у них могут обостриться хронические заболевания и ухудшиться самочувствие.

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