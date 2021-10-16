РИАМО - 16 окт. За минувшие сутки в Москве скончались 72 человека с коронавирусом, общее число умерших достигло 30 093, сообщает столичный оперштаб.

В городе выявлено 6 545 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализирован 1441 человек. На ИВЛ находятся 628 человек.

Также число выздоровевших увеличилось на 3 637. Всего от инфекции вылечилось 1 529 713 заболевших.

Москвичам напоминают о важности вакцинации. Привиться можно в одном из центров вакцинации на базе поликлиник или точке работы выездных бригад в популярных общественных местах.

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