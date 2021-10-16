РИАМО - 16 окт. По данным правоохранителей Албании, погибшие в отеле российские туристы находились в сауне дольше установленного срока, сообщает Газета.ru.

Ранее тела 2 мужчин и 2 женщин обнаружили в сауне отеля, расположенного в деревне Керрет.

Пока неизвестно, находились ли туристы в сауне в состоянии алкогольного опьянения и работала ли вентиляция должным образом.

Полицейские приступили к допросам других россиян, отдыхающих в этом отеле, а также персонала.

Стали известны имена погибших. Это Екатерина Буренкова (31 год), Наталья Буренкова (58 лет), Сергей Буренков (60 лет) и Никита Белоусов (37 лет).