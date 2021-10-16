РИАМО - 16 окт. Московские врачи вылечили от коронавируса еще 3637 человек, всего болезнь победили 1 529 713 пациентов, сообщает столичный оперштаб.

В мегаполисе за минувшие сутки выявлено 6545 новых случаев заболевания, госпитализирован 1441 Covid-пациент. На ИВЛ в клиниках столицы находятся 628 заболевших.

Победить пандемию можно с помощью вакцинации. Сделать прививку от коронавируса можно в поликлиниках или в пунктах вакцинации в популярных общественных местах Москвы.

Сделать экспресс-тест на Covid-19 можно в 20 пунктах на территории мегаполиса, еще 30 таких точек будут открыты с 18 октября.

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