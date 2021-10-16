РИАМО - 16 окт. В Москве арестован гражданин Израиля Реваз Шмерц, его обвиняют в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, передает ТАСС.

Ранее имя Шмерца как своего подельника назвал обвиняемый в мошенничестве, похищении людей и убийстве Валерий Кулиш, который выпал с 4 этажа здания ГСУ ГУ МВД по Москве и скончался.

В 2014 году было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. Его расследует ГСУ ГУ МВД по Москве по заявлению родственников бизнесмена Алексея Душутина, который был объявлен в международный розыск и приговорен к 4 годам заочно за хищение более 140 млн рублей у министерства обороны РФ.

По версии следствия, Шмерц и другие лица похитили объекты коммерческой недвижимости, которые принадлежали ООО «Ворсма».

Сам обвиняемый свою вину не признает.

По словам адвоката Шмерца Игоря Зубера, его подзащитный не был знаком с фигурантами дела почти 10-летней давности - Кулишом и Крючковым, которые оговорили его, якобы сотрудничая со следствием.

Согласно позиции защиты, гражданин Израиля управлял коммерческой недвижимостью ООО «Ворсма» по доверенности, выданной иностранными компаниями - владельцами ООО.

18 октября суд рассмотрит ходатайство следствия о продлении срока ареста Шмерца до 19 ноября.