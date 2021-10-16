РИАМО - 16 окт. За минувшие сутки в России умерли 1 002 Covid-пациента - это рекорд за все время пандемии, всего в стране скончались 222 315 человек, сообщает оперштаб.

За сутки в РФ подтвердили 33 208 новых случаев заболевания, всего в стране выявлено 7 958 384 случая коронавируса.

Ранее российский Минздрав утвердил 13-ю версию рекомендаций по лечению коронавирусной инфекции. Так, в документе появились сведения о взаимозаменяемости препаратов при лечении пациентов с Covid-19.

Для победы над пандемией необходима вакицнация. Депутат Госдумы, кандидат медицинских наук Татьяна Соломатина считает, что повысить количество вакцинированных в стране можно, если рассказывать везде об опасности данной инфекции.

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