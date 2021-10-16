РИАМО - 16 окт. На территории России за минувшие сутки зафиксировали 33 208 новых случаев коронавирусной инфекции, всего в стране за пандемию было выявлено 7 958 384 случая заболевания, сообщает оперштаб.

Ранее Роспотребнадзор уменьшил срок предоставления результатов теста на коронавирусную инфекцию с 48 часов до 24 часов.

Главврач больницы №40 в московской Коммунарке Денис Проценко считает, что ситуация с Covid-19 в России близка к критической.

Также за минувшие сутки в стране выписались после выздоровления от коронавируса 21 883 человека. Всего инфекцию победили 6 981 907 пациентов.

Ранее глава Европейского офиса ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний, доктор Кремлин Викрамасингхе отметил, что тяжелее переносят Covid-19 люди, страдающие от ожирения, диабета и сердечных заболеваний. Кроме того, в группе риска курильщики и те, кто пьют много спиртного.

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