РИАМО - 16 окт. На территории России за минувшие сутки зафиксировали 33 208 новых случаев коронавирусной инфекции, всего в стране за пандемию было выявлено 7 958 384 случая заболевания, сообщает оперштаб.
Ранее Роспотребнадзор уменьшил срок предоставления результатов теста на коронавирусную инфекцию с 48 часов до 24 часов.
Главврач больницы №40 в московской Коммунарке Денис Проценко считает, что ситуация с Covid-19 в России близка к критической.
Также за минувшие сутки в стране выписались после выздоровления от коронавируса 21 883 человека. Всего инфекцию победили 6 981 907 пациентов.
Ранее глава Европейского офиса ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний, доктор Кремлин Викрамасингхе отметил, что тяжелее переносят Covid-19 люди, страдающие от ожирения, диабета и сердечных заболеваний. Кроме того, в группе риска курильщики и те, кто пьют много спиртного.
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