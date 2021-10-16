РИАМО - 16 окт. За прошедшие сутки в столице подтвердили 6545 новых случаев коронавируса, всего с начала пандемии в городе выявили 1 712 674 случая заболевания, сообщает московский оперштаб.

Ранее власти столицы отметили прирост количества новых выявляемых случаев заражения на 20-30% за последние недели.

Сделать прививку от коронавирусной инфекции можно в 300 центрах вакцинации в столице. В мегаполисе вакцинировались от Covid-19 уже 5 млн человек.

Кроме того, в городе работают 20 пунктов экспресс-тестирования на коронавирус. На следующей неделе планируют открыть еще 30.

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