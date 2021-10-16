РИАМО - 16 окт. Роспотребнадзор опечатал чайхану «Микс-Макс» на Ленинградском шоссе за грубые нарушения мер профилактики коронавирусной инфекции, сообщила ведущий специалист-эксперт территориального отдела столичного управления Роспотребнадзора в САО Изабелла Мелконян.

«При проведении контрольно-надзорных мероприятий в отношении заведения «Чайхона Микс-Макс» по адресу: Ленинградское ш., д. 8, корп. 2, сотрудниками Роспотребнадзора были выявлены грубейшие нарушения мер профилактики Covid-19», - сказала Мелконян.

Она пояснила, что в чайхане не дезинфицировались помещения, не измеряли температуру на входе, сотрудники общепита не носили маски, в заведении не соблюдались требования социального дистанцирования. В связи с выявленными нарушениями чайхана опечатана, материалы данной проверки переданы в суд.

Специалист подчеркнула, что за данные нарушения ИП могут оштрафовать на 150 тыс. рублей, а по решению суда - приостановить его деятельность на срок до 90 суток.

Мелконян добавила, что столичное управление Роспотребнадзора усилило проверки по соблюдению мер по профилактике коронавируса в Москве в связи с осложнением эпидситуации.

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