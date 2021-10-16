РИАМО - 16 окт. Московские компании по итогам семи месяцев 2021 года экспортировали световое оборудование на 53,58 млн долларов, что на 84% больше, чем в аналогичном периоде 2020 года и на 89,4%, чем в январе-июле 2019 года. В этом году Москва стала лидером среди регионов по поставке такого оборудования и нашла нового торгового партнера - Филиппины. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«За последние два года столичным экспортерам удалось увеличить объем поставок электроосветительного оборудования почти в два раза – с 28,29 млн долларов в январе-июле 2019 года до 53,58 млн долларов в аналогичном периоде этого года. На долю Москвы сегодня приходится 37,6% отечественного экспорта, тогда как по итогам января-июля прошлого года эта доля составляла около 22%. Такой рост позволил закрепить за столицей звание главного региона-экспортера этого вида продукции», - отметил заместитель мэра.

По словам заммэра, московское световое оборудование сегодня экспортируется в 81 страну миру. В этом году список пополнился новым торговым партнером – Филиппинами - туда вплоть до 2021 года Москва не поставляли световое оборудование.

Среди главных покупателей столичной продукции помимо стран ближнего зарубежья – Казахстана и Белоруссии, также Ирландия, Германия, Болгария, Корея и Китай.

«Азиатское направление экспорта этой категории товаров демонстрирует наибольший рост и перспективу. Особенно стоит обратить внимание на динамику увеличение поставок в Корею и Китай. Если в январе-июле 2019 года совокупный экспорт в эти две страны составлял 1 млн долларов (0,7 млн в Корею и 0,3 млн в Китай), то в 2021 году он составил 6,67 млн долларов, показав почти семикратный рост. Экспорт в Корею при этом составил 3,45 млн долларов, а в Китай – 3,22 млн долларов США», - рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.