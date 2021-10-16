РИАМО - 16 окт. В Москве более 20 жилых корпусов планируется передать под заселение по программе реновации до конца текущего года, новые квартиры предоставят порядка 15 тыс. горожан, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«До конца года по программе реновации начнется заселение 23 новостроек в 9 административных округах столицы. За это время новое жилье будет предоставлено порядка 15 тыс. москвичей, проживающих сейчас в 68 старых домах», – отметил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он уточнил, что всего в этом году планируется начать переселение 36 тыс. москвичей.

«Это значительно больше, чем планировалось ранее на текущий год», – добавил заммэра.

По словам главы департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина, новое переселение начнется в 9 административных округах мегаполиса.

«В октябре планируется начать заселение 4 домов в районах Головинский (САО), Зюзино (ЮЗАО), Проспект Вернадского (ЗАО) и в Троицке (ТАО). Также смотровые ордера в 6 новостроек в ноябре получат участники программы в районах Гольяново (ВАО), Рязанский, Люблино (ЮВАО) и Хорошево-Мневники (СЗАО)», – перечислил Левкин.

Он уточнил, что другие 13 домов будут переданы под заселение еще в 8 округах и 10 районах Москвы: Бескудниковский (САО), Лосиноостровский (СВАО), Марьина роща (СВАО), Северное Измайлово (ВАО), Кузьминки (ЮВАО), Царицыно (ЮАО), Зюзино (ЮЗАО), Коньково (ЮЗАО), Филевский парк (ЗАО) и Северное Тушино (СЗАО).

По мнению президента НИУ МГСУ, председателя Общественного штаба по контролю за реализацией программы реновации Валерия Теличенко, благодаря данной программе улучшаются условия проживания не только участников реновации, но и горожан из соседних домов.

«Это происходит за счет создания новых комфортных внутриквартальных пространств для отдыха и прогулок, строительства новых школ, поликлиник, ФОКов, развития внутрирайонных дорог, чего зачастую не хватает старым районам со сложившейся застройкой», – пояснил Теличенко.

Программа реновации жилфонда мегаполиса была утверждена мэром столицы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она касается порядка 1 млн горожан. По ней планируется расселить 5176 домов.

Московская реновация: как будет проходить программа в 2021 году>>