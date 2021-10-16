РИАМО - 16 окт. В субботу рабочие промоют с шампунем дороги и тротуары столицы, также влажная уборка ждет парковки, дворы и общественные пространства, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Промывка начнется в 10:30. Автомобилистов просят не препятствовать движению колонн спецтехники.

При мойке дорог используют специальный шампунь. Он удаляет мазутные, масляные пятна и другие загрязнения. После шампуня дороги промоют водой.

Бригады коммунальщиков вручную проводят промывку в местах, которые не доступны спецтехнике.

Используемое при мойке средство абсолютно безопасно для окружающей среды. В его составе нет щелочей и кислот, также оно разлагается в почве.