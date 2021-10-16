РИАМО - 16 окт. В столичном районе Северное Бутово в 11 домах рабочие восстановили газоснабжение после пожара, произошедшего на газораспределительной станции, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Возгорание на газораспределительной станции на пересечении Новобутовской улицы с улицей Грина в столице произошло 15 октября, его потушили. Площадь пожара составила 75 кв. м. В результате ЧП пострадал 1 человек.

В домах, которые были отключены от газоснабжения, начался поквартирный обход для контроля подачи «голубого топлива».

Для снабжения потребителей газом была построена резервная система в обход поврежденной.

Видео с места возгорания газовой подстанции на юго‑западе Москвы>>