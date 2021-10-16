РИАМО - 16 окт. Трое мужчин, которых обвиняют в хулиганстве на Таганско-Краснопресненской линии столичного метро, были задержаны, в субботу следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании им меры пресечения. Об этом РИАМО сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

12 октября в вагоне поезда между станциями метро «Волгоградский проспект» и «Текстильщики» произошла ссора между несколькими приезжими и другими пассажирами. Пристававших к девушке мужчин высадили из состава неравнодушные пассажиры.

Кузьминским районным судом трое мужчин были привлечены к административной ответственности за мелкое хулиганство. Мужчины выражали явное неуважение к обществу, которое сопровождали нецензурной бранью, а также насилием к пассажирам метро.

15 октября следователи возбудили в отношении троих задержанных уголовное дело по статье «Хулиганство».

Расследование по данному уголовному делу продолжается.

Видео инцидента с участием приезжих в метро>>