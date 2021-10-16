РИАМО - 16 окт. В Подмосковье и столице 19 октября синоптики прогнозируют первый снег, ночью ожидается минусовая температура, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Мокрый снег пройдет в регионе 19 и 20 октября. По ночам температура может опуститься до минус 2 – минус 4 градусов, днем прогнозируется в районе плюс 1 – плюс 7 градусов.

С 21 октября в Московском регионе ожидается потепление. Дневная температура может повысится до плюс 14 градусов, прогнозируется дождь.

Скорость ветра на следующей неделе не будет превышать 10 м/с.

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